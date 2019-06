18. Juni 2019, 21:41 Uhr Nachruf auf Marie-José Moge Die gute Freundin aus Frankreich

Die Gemeinde Pullach trauert um eine gute Freundin: Marie-José Moge, ehemalige Vorsitzende des Partnerschaftskomitees in Pauillac, ist in der Vorwoche im Alter von 75 Jahren gestorben. Zur Trauerfeier in Pauillac reiste Bürgermeisterin Susanna Tausendfreund von ihrem französischen Urlaubsort aus an, um Madame Moge die letzte Ehre zu erweisen und den Trauernden im Namen der Gemeinde Pullach ihre Anteilnahme auszusprechen. "Marie-José Moge und ihr Mann Claude, der 2018 verstorben ist, waren sehr wichtige Menschen in dieser Partnerschaft", sagte Tausendfreund. Der Entschlossenheit der beiden, ihrer Tatkraft und ihrer Liebe zu den Menschen sei es zu verdanken, dass seit Beginn der Partnerschaft 1964 viele enge Freundschaften zwischen Familien in Pullach und Pauillac entstanden seien. Großes Verdienst von Moge und dem Ehepaar Seidel auf Pullacher Seite sei gewesen, die Fahrten für alle zu öffnen, heißt es in einer Pressemitteilung der Gemeinde.