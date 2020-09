Nach dem tödlichen Unfall eines 15-Jährigen vergangene Woche auf den Bahngleisen zwischen Ottobrunn und Hohenbrunn warnt die Gemeinde Unterhaching dringend davor, Abkürzungen über die Gleise zu nehmen. Mit ein Grund für den eindringlichen Appell aus dem Rathaus ist eine Baustelle am Lise-Meitner-Gymnasium. Dadurch ist derzeit der Radweg zwischen Taufkirchen und Schule entlang der S-Bahn gesperrt. Das wird auch noch eine ganze Weile der Fall sein, denn die energetische und brandschutztechnische Sanierung der Turnhalle wird voraussichtlich bis ins nächste Jahr dauern.

"Um den Umweg von 400 Metern zu sparen, gibt es gerade nicht wenige, die samt Fahrrad über die Gleise laufen. Das ist keine Lappalie, sondern ein gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr", ermahnt die Unterhachinger Gemeindeverwaltung alle Schüler. Auch die Absperrung des Radwegs werde sehr häufig missachtet. "Niemand möchte euch schikanieren", betont die Gemeinde. Die Absperrungen dienten der Sicherheit aller, denn auf der Baustelle am Gymnasium herrsche immer wieder Verkehr mit großen Fahrzeugen.

Die Schulleitung hat sich ebenfalls mehrfach an die Eltern gewandt, nachdem Jugendliche beobachtet worden waren, wie sie mit dem Fahrrad die S-Bahn-Gleise überquerten. Die Schule bittet eindringlich darum, mit den Kindern zu besprechen, dass dieses Verhalten lebensgefährlich sei und dass außerhalb von offiziellen Übergängen die Gleise unter keinen Umständen überquert werden dürften. Die Schüler wurden zudem per Durchsage am Gymnasium auf die Gefahr hingewiesen. Auch die Polizei ist aktiv geworden und hat Schüler an Ort und Stelle angesprochen.

"Die Baustelle ist irgendwann zu Ende! Deine Sicherheit sollte dir den Umweg wert sein!', so die Gemeinde in ihrem Aufruf an die Schüler. Die Umleitung führt durch die Unterführung auf die westliche Seite der Bahn zum Rad- und Fußweg am Grünwalder Weg und über die Schulstraße zum Gymnasium.