Jazz, Bossa Nova und brasilianische Popklänge - das Ensemble Banda Brasil wird am Sonntag, 9. Mai, ein Online-Konzert in Unterföhring geben: Das Publikum an den Bildschirmen erlebt speziell arrangierte, emotionsgeladene Songs der Música Popular Brasileira, wie die von Rosa Passos und Sergio Mendez. Herz der 2017 gegründeten Formation ist Christiane Ruvenal, die seit 2010 in München lebt. Aufgewachsen in Bahia sang sie schon im jugendlichen Alter mit bekannten Bands aus der Region. Dazu Alberto Barreira aus Rio de Janeiro, der Mitte der Neunziger mit "Raiz de Pedra", einer bekannten brasilianischen Fusionband nach Europa kam und sich in München verliebt. Dazu kommen Bandleader und Drummer Elmar Schmidt der unter anderem schon mit Chris de Burgh, Jennifer Rush, Temptations, Eartha Kitt oder Ratpack spielte, Pianist Andy Lutter und Bassist Paul Tietze. Das vom Kulturamt Unterföhring organisierte Konzert wird am Muttertag von 11 Uhr an live gestreamt, der Zugang ist kostenfrei. Die Anmeldung ist möglich über www.buergerhaus-unterfoehring.de.