2. November 2018, 21:43 Uhr Musik Amerikanische Suiten

Auf ein Programm mit ebenso hochkarätigen wie populären Kompositionen können sich die Freunde des Garchinger Sinfonieorchesters freuen: Das Ensemble, das aus etwa 70 Mitgliedern besteht - Studenten, Mitarbeiter der Garchinger Forschungsinstitute sowie weitere Musiker aus dem nördlichen Umland Münchens -, spielt bei seinem Konzert am Mittwoch, 14. November, Werke, die entweder von US-Amerikanern komponiert wurden oder inspiriert sind von dortigen Einflüssen: Antonin Dvořáks "Amerikanische Suite", George Gershwins "Rhapsody in Blue", Dmitir Schostakowitschs Jazz-Suite Nr.2 und John Williams "Star Wars Suite". Das Orchester unter Leitung von Aris Alexander Blettenberg wird diesmal nicht in der Universitätsstadt auftreten, da das dortige Bürgerhaus wegen Renovierungsarbeiten geschlossen ist, sondern im Bürgerhaus Unterschleißheim. Das Konzert beginnt um 20 Uhr. Karten zu 20, ermäßigt zehn Euro sind erhältlich über Sylvia Bauer (Telefon: 089/96 14 265 oder online über www.garchinger-sinfonieorchester.de.