Auch wenn sich am vergangenen Wochenende der Spätsommer noch mal in voller Pracht entfaltet hat - die Zeit der warmen, unbeschwerten Sonnentage ist wohl vorbei, der Herbst übernimmt und damit dürfte auch die Italiensehnsucht mancher Deutscher befeuert werden. Eine Möglichkeit, dieses Verlangen zumindest musikalisch und wohl auch stimmungsmäßig zu befriedigen, wäre am Samstag, 9. Oktober, der Besuch des Kultur- und Kongresszentrums Taufkirchen: Nach dem erfolgreichen Gastspiel im vergangenen Herbst ist die Bühne dort nun Schauplatz des zweiten Teils der farbenfrohen Italo-Pop-Revue von Stefan Tilch und I Dolci Signori: Unter dem Motto "Azzurro Due" erklingen zahlreiche Klassiker des italienischen Pops und Schlagers: Ob "Volare", "Bello e impossibile" oder "Felicità". Flankiert wird die Musik von einem komödiantischen Plot, der natürlich auch die Klischees von Sommer, Sonne, Strand, Spaß und Spaghetti behandelt: Die Protagonisten Rocky, Frauke und Gianni erleben auf dem Trip durch Bella Italia neue haarsträubende und packende Abenteuer auf der Vespa. Die Musical-Show beginnt um 19 Uhr.

Einen Tag später, am Sonntag, 10. Oktober, werden Pop-Klassiker etwas anderer Art das Taufkirchner Kulturzentrum erfüllen. Im Tribute-Konzert "The Spirit of Falco" bringt Hans-Peter Gill alias Falco mit seiner Band die Pop-Ikone aus Wien auf die Bühne zurück. Das Publikum darf sich auf "Rock me Amadeus", "Jeanny", "Out of the Dark" oder "Der Kommissar" freuen. Das Konzert beginnt um 20 Uhr.

Karten und weitere Informationen gibt es über https://kulturzentrum-taufkirchen.de.