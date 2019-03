11. März 2019, 21:55 Uhr Mobiliät Brunnthal setzt auf Carsharing

Wer kein eigenes Auto besitzt, kann in Brunnthal künftig trotzdem mobil sein. Der Carsharing-Anbieter Mikar stellt am Rathaus ein Fahrzeug bereit, das ausgeliehen werden kann. Wie Bürgermeister Stefan Kern (CSU) mitteilt, können sich Bürger von sofort an auf der Homepage des Unternehmens anmelden und ohne Anmeldegebühr losfahren. Für die erste Stunde fielen 4,90 Euro inklusive aller gefahrenen Kilometer an. Wer den in Brunnthal stehenden Kleinbus mit Elektroantrieb für 24 Stunden leihen will, zahlt 29,90 Euro. Die günstigen Tarife, sagt Kern, würden dank Sponsoren am Ort ermöglicht; Firmen können Werbung auf dem Fahrzeug platzieren.