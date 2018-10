29. Oktober 2018, 22:06 Uhr Mehrgenerationenhaus Sesam, öffne dich

Taufkirchner Nachbarschaftshilfe startet Lese- und Schreibkurse

Ein aufgewecktes Mädchen, ein neugieriger Blick - das Plakatmotiv ist das Werk einer elfjährigen Taufkirchner Schülerin, die als Jüngste im "Kunstprojekt der Sozialen Stadt Taufkirchen" mitgewirkt hat und gezielt gefördert wurde. Nun stellt Sohra die Bildrechte ihres Werkes der Nachbarschaftshilfe Taufkirchen zur Verfügung. Mit diesem Bildmotiv startet die Nachbarschaftshilfe Taufkirchen als Mehrgenerationenhaus für den Landkreis München ein Alphabetisierungsprojekt. Es findet einer Mitteilung zufolge innerhalb der Bundeskampagne der nationalen "Alpha-Dekade" statt, mit der bis 2026 die Grundbildung in Deutschland verbessert werden soll. "Förderung der Lese-, Schreib- und Rechenkompetenzen" ist ein Sonderschwerpunkt im Rahmen der Förderung von Mehrgenerationenhäusern.

Etwa zwei Millionen erwachsene Menschen in Deutschland sind Analphabeten, nimmt man noch die dazu, die zwar Buchstaben erkennen aber nicht zuordnen können, steigt die Zahl auf 7,5 Millionen. Menschen mit Migrationshintergrund, aber auch Einheimische leiden unter dieser Einschränkung. In Form einer Lernwerkstatt will die Nachbarschaftshilfe Taufkirchen betroffene Menschen beim Lesen- und Schreibenlernen unterstützen. Das Projekt hat den Titel: Lesen und Schreiben hat den "Sesam, öffne dich"-Effekt. Die Teilnehmenden sollen dabei nicht stur Buchstaben pauken, sondern anhand von Bildern oder spielerischen Tätigkeiten Freude am Lernen erleben. Dafür sucht die Nachbarschaftshilfe noch ehrenamtliche Helfer, die anderen bei diesem wichtigen Lernprozess helfen wollen.

Gestartet wird das Projekt am Montag, 5. November, beim Festakt zum zehnjährigen Bestehen des Taufkirchner Mehrgenerationenhauses. Zu Gast beim Festakt ist der Kabarettist und engagierte Aktivist für Menschenrechte Christian Springer. Für Rückfragen steht Andrea Schatz, Geschäftsführerin der Nachbarschaftshilfe Taufkirchen telefonisch (089/66 60 91 80) zur Verfügung.