29. Oktober 2018, 22:06 Uhr Marionettentheater Die Müllerstochter und das kleine Männlein

Einen kleinwüchsigen Menschen mit Hang zu cholerischen Anfällen bezeichnet der Volksmund gerne als Rumpelstilzchen. Das dafür verantwortliche Märchen "Rumpelstilzchen" ist eines der bekanntesten aus der Sammlung der Brüder Grimm und gehört auch zu den beliebtesten Vorstellungen im Kinderprogramm des Marionettentheaters Bille aus Unterschleißheim. Das Ensemble um Annelore und Otto Bille ist am Freitag, 2. November, im kleinen Saal des Bürgerhauses Putzbrunn zu Gast. Das Märchen wird bei dieser Inszenierung ganz aus der Sicht des Kasperls erzählt, der hier der Diener des Königs ist. Die Geschichte um die schöne Müllerstochter, die wegen hoch trabender Versprechungen ihres Vaters in die Bredouille kommt, die Hilfe eines kleinen Männleins annimmt und dafür ihr Kind opfern soll, erfährt ihren Höhepunkt im Tanz des Männchens um das Feuer mit den Worten: "Oh, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiß!" Karten zu sechs Euro sind im Rathaus und in der Gemeindebücherei Putzbrunn erhältlich. Die Vorstellung beginnt um 16 Uhr und ist für Kinder ab sechs Jahren geeignet.