Die Fläche wird immer schön poliert, damit die Scheiben gut darüber flutschen, erklärt Mariette Rieger (). Die gebürtige Holländerin ist seit 48 Jahren mit dem Grünwalder Ludwig Rieger verheiratet. Das holländische Spiel "Sjoelen", ausgesprochen "Schulen", wird seit Jahrzehnten nicht nur an den Feiertagen hervorgeholt. "Wir haben es erst gestern wieder gespielt", sagt Ludwig Rieger, bevor er die professionelle Erklärung des Spiels seiner Frau überlässt.

"Das ist ein altholländisches Spiel", sagt Mariette Rieger. "Es sieht aus wie eine Boulebahn oder Kegelbahn in Miniformat." Diese ist etwa zweieinhalb Meter lang, am Ende befinden sich Fächer. In diese muss man Holzspielsteine hinein befördern, allerdings durch sehr schmale Schlitze. "Die kleinen flachen Scheibchen sehen aus wie Plätzchen", sagt Mariette Rieger. Oder wie Mühle-Steine. Genau die richtige Stelle zu treffen, ist nicht einfach und sorgt für Stimmung bei den Teilnehmern. Das werden in diesem Jahr nur Mariette und Ludwig Rieger sein - nach einem Menü aus Tagliatelle mit Trüffeln und Rehfilet mit selbst gemachten Spätzle und einem guten Rotwein.

Die "vrolijk kerstdagen", die fröhlichen Festtage, sind in der Familie seit mehr als 50 Jahren immer gemischt aus beiderlei Traditionen. In Holland, sagt Mariette Rieger, gab es in ihrer Kindheit gar kein Weihnachten. Der große Gabentag war der Abend vor dem 6. Dezember, an dem Sinterklaas kam, manchmal in Begleitung vom Zwarte Piet. Schwarz sei der nur, weil er durch den Kamin rutscht. Angereist kommt Sinterklaas übrigens mit einem Schiff aus Spanien.