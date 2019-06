24. Juni 2019, 21:29 Uhr Lebensmittel Ackern statt büffeln

Landkreis sucht Schulklassen, die Gemüse anbauen

Die Wertschätzung von Lebensmitteln sinkt, die Menge an Lebensmittelabfällen dagegen wächst. Aktuell werden in Deutschland rund 30 bis 40 Prozent aller Lebensmittel weggeworfen. Fast die Hälfte davon sind Obst und Gemüse. Um dem entgegenzuwirken und bei Kindern und Jugendlichen ein Bewusstsein für die Natur zu schaffen und ihnen die natürliche Lebensmittelproduktion zu vermitteln, sucht der Landkreis München zusammen mit dem Verein Ackerdemia Schulen, die Interesse daran haben, selbst Gemüse anzubauen, sich gesund zu ernähren und so das Klima zu schützen.

Mit der Gemüse-Ackerdemie, einem theorie- und praxisbasierten Bildungsprogramm für Kindertagesstätten und Schulen, soll dieses fehlende Wissen und das notwendige Handwerkszeug vermittelt werden. Unter der fachkundigen Anleitung eines interdisziplinären Teams bauen Klassen bis zu 25 Gemüsearten nach ökologischen Kriterien an. Durch Anbau, Ernte, Verarbeiten und Vermarktung von Gemüse lernen sie landwirtschaftliches Grundwissen und entwickeln Verständnis für natürliche Abläufe und Nachhaltigkeit.

Ackerdemia stellt laut Landratsamt alles Notwendige zur Verfügung, damit alle auch ohne gärtnerisches Vorwissen ackern können. Der Verein hilft bei der Ackersuche, liefert Saat- und Pflanzgut, unterstützt bei den Pflanzungen, bietet Fortbildungen an und Newsletter sowie Bildungsmaterialien. Der Landkreis München unterstützt interessierte Schulen von 2020 an für drei Jahre und übernimmt für bis zu zehn Schulen den Großteil der Kosten des Umweltbildungsprogramms. Teilnehmen können Schulklassen der Jahrgangsstufen eins bis acht. Sie sollten motiviert sein, als Gruppe einen Gemüse-Acker als Naturerlebnisort langfristig zu etablieren. Gesucht werden zudem ein bis zwei engagierte Personen, die wöchentlich etwa eineinhalb Stunden mit den Schülern auf den Acker gehen und an Fortbildungen (zwei bis drei Nachmittage pro Jahr) teilnehmen. Benötigt wird außerdem eine Freifläche von etwa 40 Quadratmetern auf dem Schulgelände oder in fußläufiger Entfernung, die als Acker genutzt werden kann.

Schulklassen können bis 31. Oktober 2019 ihre Bewerbung mit einem Motivationsschreiben per E-Mail an ackern.landkreis@ackerdemia.de schicken. Informationen erteilen Silvia Mayr (s.mayr@ackerdemia.de) und Anne Kösler (anne.koesler@lra-m.bayern.de, Telefon 089/6221-2702).