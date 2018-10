Grün dominiert. Allein die Farbgestaltung dieses Plakates lässt vermuten, dass Ministerin Kerstin Schreyer verlorene Wähler zurückgewinnen will, eben auch von den Grünen, bevor die zu mächtig werden. Blick und Pose signalisieren: Die Frau ist zufrieden mit sich und ihrer Arbeit. Was sich beißt, sind verschränkte Arme und der Spruch: "Bewegt was, bewirkt was." mm

Bild: Claus Schunk