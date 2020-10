Die Schalterhalle der Kfz-Zulassungsstelle des Landkreises München im Grasbrunner Ortsteil Neukeferloh bleibt mindestens bis einschließlich Freitag, 30. Oktober, geschlossen. Am Montagvormittag wurde die Behörde für den Publikumsverkehr gesperrt, da ein Mitarbeiter positiv auf Corona getestet worden war. So soll das Infektionsrisiko für Bürgerinnen und Bürger, aber auch für die weiteren Mitarbeitenden der Kfz-Zulassungsstelle so gering wie möglich gehalten werden. Wie das Landratsamt mitteilt, werden alle Dienstleistungen, die online beantragt und bearbeitet werden können, weiterhin angeboten. Ebenso ist die Antragstellung für bestimmte Verfahren per Post möglich. Auch die telefonische Erreichbarkeit ist gesichert. Ende Oktober wollen die Verantwortlichen dann anhand der Personalsituation entscheiden, ob von November an wieder eingeschränkter Publikumsverkehr ermöglicht werden kann oder ob der Online-Betrieb verlängert wird.