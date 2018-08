28. August 2018, 21:52 Uhr Landkreis Zu Fuß durchs Mangfalltal

Eine Rundwanderung durch das Mangfalltal veranstaltet der Bund Naturschutz, Kreisgruppe München, am Mittwoch, 5. September. Der zwölf Kilometer lange Weg führt von der S-Bahn-Station Kreuzstraße durch den Teufelsgraben bis zum Mangfallknie. Nach der Wanderung durch das Tal, überqueren Führerin Emma Rapp und die Teilnehmer wieder die Mangfall und gehen bergauf nach Valley und über Hohendilching und Sollach wieder zurück zur Kreuzstraße. Treff bis spätestens 9.35 Uhr ist am Hauptbahnhof am S-Bahn-Gleis. Abfahrt Richtung Kreuzstraße ist um 9.47 Uhr. Die Gebühr für Nichtmitglieder beträgt neun Euro, für Mitglieder fünf Euro.