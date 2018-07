30. Juli 2018, 21:45 Uhr Landkreis Vorsicht beim Sonnenbaden

Die großen Ferien haben begonnen - Zeit, das Sommerwetter zu genießen und die Tage am Baggersee oder an der Isar zu verbringen. Damit das Sonnenbad nicht zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen führt, veranstaltet das Landratsamt zum sechsten Mal seine Aktionstage "Sonne(n) mit Verstand - statt Sonnenbrand!". An sieben Tagen klären Mitarbeiter Badegäste an den Seen im Landkreis über die Gefahren des Sonnenbadens ohne entsprechenden Schutz auf. An folgenden Tagen und Seen kann man sein Wissen über Haut- und Sonnenschutz an Infostände mit einem Quiz und kleinen Geschenken testen: Mittwoch, 1. August, Unterschleißheimer See; Donnerstag, 2. August, Deininger Weiher; Freitag, 3. August, Unterföhringer See;  Montag, 6. August, Heimstettner See; Dienstag, 7. August, Garchinger See; Mittwoch, 8. August, Feringasee; Donnerstag, 9. August, Taxetweiher.

Die Aktionen finden nur bei Badewetter statt. Bei Regen werden neue Ausweichtermine bekannt gegeben. Mehr Informationen gibt es unter www.sonne-mit-verstand.de.