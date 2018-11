20. November 2018, 21:48 Uhr Landkreis Umzug im Landratsamt

Im Landratsamt München stehen in dieser Woche Umzüge einzelner Sachgebiete auf dem Programm. Deshalb werden am Donnerstag, 22. November, und am Freitag, 23. November, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Abteilung "Landkreispass" und des Sachgebiets "Wohngeld, Bildung und Teilhabe" weder telefonisch noch persönlich zu erreichen sein. Am kommenden Montag, 26. November, nehmen beide Sachgebiete ihre Tätigkeiten wieder aus, dann allerdings in anderen Räumlichkeiten innerhalb des Hauptgebäudes des Landratsamtes am Mariahilfplatz, nämlich in den Gebäudeteilen B und N im alten Teil des Hauses. Telefonnummern und E-Mail-Adressen bleiben unverändert.