Autofahrer im Landkreis München müssen sich zwischen Dienstag, 13. Juli, und Sonntag, 25. Juli, vereinzelt auf Einschränkungen auf Bundes-, Staats- und Kreisstraßen einstellen. In dieser Zeit beseitigt das Staatliche Bauamt Freising kleinere Schäden am Asphalt. Teilweise wird der Verkehr mit Ampeln geregelt, teilweise können die Verkehrsteilnehmer mit reduzierter Geschwindigkeit an den Baustellen vorbeifahren.

Los geht es am Dienstag, 13. Juli, mit den Kreisstraßen M 12 und M 22 bei Ottobrunn, am 14. Juli folgen die Kreisstraße M 2 bei Taufkirchen, die M 10 bei Höhenkirchen und die M 27 bei Hofolding. Am Donnerstag, 15. Juli, ist die M 11 bei Oberhaching an der Reihe, am Freitag, 16. Juli, die M 21 bei Planegg. In der Woche darauf werden die Bundesstraßen ausgebessert: Am Montag, 19. Juli, die B 471 bei Dachau und Oberschleißheim, am Dienstag, 20. Juli, die B 13 zwischen Hochbrück und Oberschleißheim sowie die B 388 beim Peterhof in Ismaning. Es folgen die B 471 bei Aschheim am Mittwoch, 21. Juli, sowie bei Feldkirchen und Haar am Donnerstag, 22. Juli.

Den Abschluss macht die B 304 am Freitag, 23. Juli, in Haar. Am Samstag und Sonntag, 24. und 25. Juli, wird die Staatsstraße 2070 in Sauerlach am westlichen Ortsausgang in Richtung Wolfratshausen voll gesperrt. Auf einer Länge von 200 Metern erhält die Wolfratshausener Straße eine neue Asphaltdeckschicht. Der Verkehr wird über Lochhofen umgeleitet.