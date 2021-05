Die Radfahrschule des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs München (ADFC) bietet von Samstag, 15. Mai, an im Landkreis München Fahrsicherheitstrainings für Rad, E-Bike und Pedelec an. Die Kurse richten sich an Erwachsene, die sich mit dem Rad sicherer im Straßenverkehr bewegen wollen, sich nicht mehr in den Sattel trauen oder das souveräne Fahren mit dem E-Bike erlernen möchten. Das Angebot soll in Zukunft ausgebaut und dem Bedarf angepasst werden. Die Teilnehmer lernen, ihren Fahrstil einzuschätzen und trainieren das Verhalten in kritischen Situationen anhand von Brems- und Lenkübungen. Spontanes Ausweichen gehört zum Programm wie der Tipp zur ergonomischen Körperhaltung auf dem Rad. Der ADFC will die Verkehrsteilnehmer fit für den zunehmendem Rad- und Kfz-Verkehr machen; besonders, wenn Radwege fehlen oder zugeparkt sind.

Ein Grundkurs "Fahr sicher und souverän" findet am Samstag, 15. Mai, von 13.45 Uhr an in Planegg statt; Treffpunkt ist der U-Bahnhof Klinikum Großhadern. Weitere gibt es am Freitag, 21. Mai, in Höhenkirchen-Siegertsbrunn (14 Uhr, Treffpunkt Sportplatz) und am Samstag, 12. Juni, in Unterhaching (14 Uhr, Treffpunkt Verkehrskindergarten im Landschaftspark). Ein Pedelec-Sicherheitstraining für Senioren findet in Haar am Samstag, 29. Mai, von 13 Uhr an statt (Bahnhof-Süd). Die Gebühren betragen 30 Euro für Grund- und 20 Euro für Pedeleckurse. ADFC-Mitglieder zahlen fünf Euro weniger. Anmeldung über www.adfc-muenchen.de/radfahrschule/.