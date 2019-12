Das Kreisjugendamt München sucht dringend Pflegeeltern, die Kinder für bestimmte Zeit oder dauerhaft bei sich zuhause aufnehmen und betreuen möchten. Aktuell gebe es zu wenige Pflegefamilien, teilt die Behörde mit. Gerade jetzt, wo Weihnachten kurz bevor stehe und nicht alle Kinder ein sicheres und schönes Zuhause haben, sei es umso wichtiger, dass es Pflegeeltern gebe, die sich für diese Kinder engagierten und bereits seien, sie lange Zeit oder sogar dauerhaft in ihrem familiären Umfeld aufzunehmen, zu begleiten und zu erziehen.

Pflegekinder sind Kinder, die nicht mehr in ihren Familien leben können und ein anderes Zuhause benötigen, in dem sie Halt erfahren, liebevoll aufgenommen und gefördert werden, sodass eine Heimunterbringung vermieden werden kann. Besonders für kleinere Kinder bietet ein familiärer Rahmen eine gute Chance, eine neue stabile Bindung aufzubauen und Struktur und Halt zu erleben, die diese dringend benötigen, heißt es in der Mitteilung des Landratsamts. Im Jahr 2019 hätten einige Kinder mehr in einer Pflegefamilie im Landkreis München untergebracht werden können, wenn genug Pflegefamilien zur Verfügung gestanden hätten.

Laut Jugendamt sollten Pflegeeltern vor allem genügend Zeit haben, um ihrem Pflegekind gerecht zu werden. Wichtig sei auch die nötige Offenheit gegenüber den Herkunftseltern des Pflegekindes, um Besuchstermine zu unterstützen. Auch über ein gesichertes Einkommen und ausreichend Wohnraum sollten die Pflegeeltern verfügen und zudem psychisch und physisch stabil sein. Das Kreisjugendamt München stellt ein mehrmonatiges Überprüfungsverfahren inklusive Ganztagsseminar sowie eine fortlaufende Begleitung durch Supervision und Fortbildungen für die Pflegeeltern sicher. Pflegeeltern haben ein Anrecht auf Elternzeit, Kindergeld und altersabhängiges Pflegegeld.

Interessierte können sich für ein unverbindliches Informationsgespräch unter diesen Telefonnummern melden: 089/ 6221-2293 oder -2170.