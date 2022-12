Die Caritas des Landkreises München bietet Seniorinnen und Senioren einen kostenlosen Stromsparcheck an. In Zeiten von Energiekrise und Inflation gilt es, versteckte Energiefresser im Haushalt zu erkennen und zu beseitigen - die Caritas hilft dabei. So können beispielsweise alte Kühlschränke kostenlos gegen neue mit niedrigerem Stromverbrauch eingetauscht und individuelle Fragen zum eigenen Stromverbrauch geklärt werden. Das Angebot gilt für Menschen mit Grundsicherung oder sehr niedrigem Renteneinkommen. Weitere Informationen gibt es dazu entweder direkt bei der Caritas im Landkreis München oder beim Team der Aufsuchenden Seniorenberatung (Tel. 089/6221 2480).