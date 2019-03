6. März 2019, 21:44 Uhr Landkreis Mehr Gleichberechtigung bei den SPD-Frauen

Auf ihrer Jahreshauptversammlung hat die Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen (AsF) im Landkreis München einen neuen Vorstand gewählt. Nach einstimmigem Beschluss wurde nicht mehr zwischen stellvertretenden Vorsitzenden und Beisitzerinnen unterschieden, sondern alle gewählten Frauen sind gleichberechtigte Stellvertreterinnen.

Ursula Thobe aus Unterhaching wurde in ihrem Amt als Vorsitzende einstimmig wiedergewählt. Ihr zur Seite stehen als Stellvertreterinnen Ramona Greiner (Grünwald), Franziska Haas (Pullach), Christine Himmelberg (Taufkirchen), Barbara Lösch (Haar), Margret Pellen (Unterhaching), Jana Praxenthaler (Oberschleißheim), Veronika Webel (Ismaning) und Christine Weingärtner (Unterföhring). Waltraud Rensch aus Unterhaching, die seit 1983 in wechselnden Positionen dem Vorstand angehörte, trat nicht mehr an. Die SPD-Frauen wollen sich vor allem für ihre bayerische Spitzenkandidatin in der Europawahl Maria Noichl aus Rosenheim einsetzen.