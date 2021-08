Mancher im Landkreis, der sich um den Schutz und Erhalt einer intakten Umwelt bemüht, ist schon froh, wenn überhaupt die gesetzlich geforderten Ausgleichsflächen für Eingriffe in die Natur erstellt werden. Der Bund Naturschutz und die Grünen in Unterschleißheim haben wiederholt darauf hingewiesen, dass in der Stadt diesbezüglich großer Nachholbedarf besteht. Dazu kommt, dass die Qualität von Naturflächen oft sehr unterschiedlich ist. Der Landesbund für Vogelschutz (LBV) möchte nun mit einer Aktion die Aufmerksamkeit auf dieses Thema lenken. Unter dem Motto "Wie sehen Bayerns Ausgleichsflächen aus?" bittet er um die Einsendung von Fotos bis 30. September.

"Wir suchen starke Fotos sowohl zu positiven als auch zu verbesserungswürdigen Beispielen von Ausgleichsflächen in ganz Bayern", sagt die LBV-Projektleiterin Marianne Kunkel. Unter den Teilnehmern der sieben Landkreise mit der größten Beteiligung werden je sieben Preise aus dem LBV-Naturshop im Gesamtwert von mehr als 3000 Euro verlost. Dabei zählt die Anzahl der Teilnehmenden, nicht die Menge der Fotos. Ausgewählte Fotos würden auf der LBV-Website veröffentlicht, um so ein wirkungsvolles Statement für die konsequente Umsetzung von Ausgleichsmaßnahmen zu setzen, sagt Kunkel.

Ausgleichsflächen gibt es überall in Bayern. Auf den Flächen sollen wertvolle Lebensräume entstehen, um Eingriffe in Natur und Landschaft auszugleichen. Im Freistaat gibt es zwar Flächen, die artenreiche Biotope sind, viele sind allerdings in einem mangelhaften Zustand oder die geplanten Maßnahmen wurden nicht umgesetzt. Naturschutzinteressierte können mithilfe einer App des LBV leicht Ausgleichsflächen in ihrer Nähe finden. Die Online-Anwendung ist unter www.lbv.de/aufi frei zugänglich. Näheres dazu, wo die Fotos einzuschicken sind, sind zu finden unter www.lbv.de/aufi-fotowettbewerb.