23. Mai 2019, 21:59 Uhr Landkreis Immer mehr Betriebe ohne Tarifverträge

Schlechtere Bezahlung, längere Arbeitszeiten, weniger Urlaub: Beschäftigte, die im Landkreis München in einem Unternehmen arbeiten, in dem kein Tarifvertrag gilt, sind laut Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) klar benachteiligt. Nach Einschätzung der NGG halten sich viele der rund 13 800 Betriebe nicht mehr an Tarifverträge. Das hat auch Folgen für die Unternehmen selbst, warnt Gewerkschafter Mustafa Öz: "Tariflose Firmen haben in puncto Motivation und Produktivität der Mitarbeiter meist schlechtere Karten. Auch die Suche nach Fachkräften fällt ihnen schwerer."