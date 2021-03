Die Frühjahrsbelebung macht sich auf dem Arbeitsmarkt im Landkreis München bemerkbar. Nach Angaben der Münchner Agentur für Arbeit waren im März 250 Personen weniger arbeitslos gemeldet als im Vormonat. So zählt die Agentur aktuell 6357 Menschen ohne Arbeit. Die Quote ist von Februar auf März 2021 um 0,2 Prozentpunkte auf 3,3 Prozent gesunken. Im Vergleich zum März 2020 sind allerdings 1768 Personen mehr arbeitslos, worin sich die Folgen der Corona-Pandemie niederschlagen. Fachkräfte sind gesucht. Zugleich gibt es mehr Langzeitarbeitslose. Im März lag die Zahl der von den Jobcentern der Landeshauptstadt und des Landkreises betreuten Menschen um 0,1 Prozentpunkte über dem Vormonat bei 2,0 Prozent. In Stadt und Landkreis sind das insgesamt 21 947 Personen.