28. Juli 2019, 21:32 Uhr Kulturtipp Wie wird man Rockstar?

Ferienkino mit Musik und Abenteuer

(Foto: David Appleby/Verleih)

Frage: Wie wird aus einem kleinen dicken Jungen ein Rockstar? Antwort: Du musst den, als der du geboren wurdest, umbringen, damit du zu der Person werden kannst, die du sein willst! Der britische Musiker Elton John hat das geschafft. Davon erzählt das Biopic "Rocketman" von Dexter Fletcher. Es ist eine Biografie voller Höhen und Tiefen, die sich hier auftut - ein Leben, das ohne Musik nicht denkbar ist. Zu sehen ist der in diesem Jahr erschienene Musikfilm am Mittwoch, 31. Juli, 20 Uhr, in der Reihe Ferienkino im Kubiz, Jahnstraße 1, in Unterhaching. Bereits um 10.30 Uhr läuft der Animationsfilm "Mister Link - Ein fellig verrücktes Abenteuer". Es geht um die Forschungsreise zum Vorfahren des Menschen, einem gleichermaßen gutmütigen, schlauen und einsamen Wesen. Karten gibt es jeweils bei Reservix.