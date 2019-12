Angefangen hatte alles mit dem jugendlichen Zauberlehrling, der sich voller Übermut aus seinem eigenen Gedicht heraus zauberte, um sich schließlich umgeben von mehr oder weniger unfertigen Romanfiguren in einem literarischen Trümmerfeld wiederzufinden. Von alldem weiß allerdings nur die alte Kröte Amalie von Goethe. Ob die jedoch zur Aufklärung des Falls beitragen kann, das ist an diesem Mittwoch, 11. Dezember, im Bürgerhaus Garching, Bürgerplatz 9, zu erfahren. Dort spielt das Figurentheater Moussong das an Johann Wolfgang von Goethes Vorlage angelehnte Stück "Der Zauberlehrling". Von 10 Uhr an gehen Puppen und Puppenspieler den Fragen nach, wie man das weggezauberte Gedicht wieder auftreiben kann oder welche Gefahr von dem schlecht gelaunten Papierkorb ausgeht. Das Stück ist geeignet für Kinder von fünf Jahren an bis hin zu Schülern der siebten Klasse. Karten gibt es am Montag, Dienstag und Mittwoch in der Zeit von 8 bis 12 Uhr im Kulturreferat am Rathausplatz 3, ☎ 320 89-138, oder online bei Reservix.