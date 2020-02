Detailansicht öffnen (Foto: Theater Pur)

Längst hat sich das Ehepaar Martha und George in seinem alltäglichen Rosenkrieg eingerichtet. Selbst vor Gästen können sich die beiden ihre sarkastischen und verletzenden Bemerkungen nicht verkneifen. Als Martha das junge Paar Hanni und Nick nach einer Party noch auf einen Drink einlädt, offenbart sich unter dem Einfluss jeder Menge Alkohols auch bei diesem Paar eine Beziehungstragödie. Während Martha an ihrer Kinderlosigkeit leidet wurde Hanni von ihrem späteren Ehemann in jungen Jahren vergewaltigt. Immer wieder flüchten beide Frauen aus ihrem zerstörerischen Beziehungsalltag in eine selbst erdachte Parallelwelt - die eine, indem sie sich einen Sohn herbei fantasiert, die andere, indem sie alle Unannehmlichkeiten des Lebens einfach ausblendet.

Detailansicht öffnen (Foto: Theater Pur)

Mit dem Bühnenstück "Wer hat Angst vor Virginia Woolf?" hat Edward Albee 1962 ein Kammerspiel über die Abgründe zwischen Männern und Frauen geschaffen. Die freie Theatergruppe "Theater Pur" aus Pullach hat das Stück als popkulturelles Vermächtnis inszeniert - mit einem Soundtrack von Cyndi Lauper bis Nina Simone. An diesem Samstag, 29. Februar, 20 Uhr, und Sonntag, 1. März, 18 Uhr, ist die Kompanie im Bürgerhaus Pullach an der Heilmannstraße 2 zu Gast. Karten gibt es per E-Mail an karten@theater-pur.de.