24. März 2019, 21:53 Uhr Kulturtipp Ästhetische Ideenschmiede

Eine fotografische Reise zum Einfluss des Bauhaus

Architektur, Gestaltung, Kunst und die Vision, der Wirklichkeit eine zeitgemäße Ästhetik zu verleihen - mit diesem Anspruch wurde das Bauhaus, das in diesem Jahr sein 100. Jubiläum feiert, zur Ideenschmiede. Die Architekturhistorikerin Kaija Voss und der Fotograf Jean Molitor sind den auf der ganzen Welt verbreiteten Spuren des Bauhaus nachgegangen. Unter dem Titel "Bauhaus - Eine fotografische Weltreise" steht ein VHS-Themenabend, den die beiden an diesem Montag, 25. März, in der VHS Taufkirchen, Ahornring 121, bestreiten. Der Bildvortrag beginnt um 19.30 Uhr. Weitere Infos und Anmeldung unter ☎ 614 51 40.