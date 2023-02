Unter dem Motto "Amor! Amor! Amor" feiern Ricardo Volkert & Ensemble die Liebe mit Flamencogitarre, Gesang und Tanz bei ihrem Konzert am Samstag, 4. März, 20 Uhr, im Unterhachinger Kubiz. Dabei wechseln sich Federico Garcia Lorcas leidenschaftliche "Sonette der dunklen Liebe", Strophen des großen Poeten Pablo Neruda, spanisch-sephardische Verse des Mittelalters ab mit traditioneller Flamencomusik und Liedern spanischer Cantautores. Karten gibt es im Kubiz unter Telefon 089/66 55 53 16 und per E-Mail an tickets@unterhaching.de.