Die Grünen in Höhenkirchen-Siegertsbrunn unterstützen in der Stichwahl ums Bürgermeisteramt SPD-Kandidatin Mindy Konwitschny. Das ist nach Aussage der Ortsvorsitzenden Gudrun Hackl-Stoll das eindeutige Resultat einer Online-Mitgliederbefragung. Dies sei nach Gesprächen mit der SPD auch der klare Wille der Grünen-Gemeinderäte. "Es gibt inhaltlich eine größere Schnittmenge als mit der CSU", so Hackl-Stoll, für die Roland Spingler in die Stichwahl geht. Ein Punkt etwa, bei dem die Grünen mit der CSU hadern, ist deren Linie beim Ausbau der Photovoltaik. In der Vergangenheit hätten immer wieder CSU-Vertreter dagegen gestimmt, obwohl am Ort eigentlich Konsens darüber bestehe, dass die Energiewende nur gelingen könne, wenn auf allen Dächern Solarkollektoren installiert werden. Zuletzt lehnten vier CSU-Gemeinderäte eine Mieterstrom-Solaranlage auf dem gemeindlichen Wohnhaus an der Münchner Straße ab.