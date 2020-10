Von Bernhard Lohr

Das Drama um einen Ausbau der Schullandschaft in Haar ist seit Dienstag um eine Kapriole reicher. Bürgermeister Andreas Bukowski und die CSU treiben ein waghalsiges Spiel, wenn sie glauben, das Ernst-Mach-Gymnasium als eine Schule für Haar und den Landkreis München ohne eine Erweiterung in eine bessere Zukunft führen zu können. Sie tun das gegen den Wunsch der Schulleitung, stellen die freie Schulwahl im Münchner Osten infrage und gefährden das Verhältnis zur Landeshauptstadt. Und sie machen sich unglaubwürdig. Die CSU hat immer eine Realschule für Haar gefordert. Dass diese direkt am Stadtrand in Gronsdorf nur dank einer hohen Zahl an Münchner Schülern genehmigt wurde, spielte für die CSU damals keine Rolle. Die Realschule musste her, koste es, was es wolle.

Beim Gymnasium ist das vergessen. Während Gemeinden wie Oberhaching mit Zuversicht Schulen planen und auch Schulden aufnehmen, um in die Bildung zu investieren, macht sich ausgerechnet das bisher stets progressive Haar selbst klein und löst so keine Probleme. Haar wird bei den weiterführenden Schulen auf längere Sicht viele Baustellen offen haben. Die Fachoberschule ist in einem Provisorium untergebracht. Die Realschule ist bis heute ein Wunschtraum. Und eine mutige Vision für das Gymnasium fehlt.

Sicher. Es wurden in den vergangenen Jahren Fehler gemacht. So wurde versäumt, mit den Bürgern über die Zukunft des Schulcampus im Jagdfeld zu diskutieren und einen politischen Konsens darüber herzustellen, wo und wie ein Schulausbau zu erfolgen hat. Bürgermeister Bukowski hat zu Recht eingestanden, dass die Zusammenarbeit mit der Stadt München in Gronsdorf gescheitert ist. Er sucht einen neuen Standort für die Realschule und die FOS. Ob er dabei erfolgreich sein wird, ist ebenso unsicher wie jetzt die Zukunft von Gymnasium und Schulcampus im Jagdfeld. So droht dem Bildungsstandort Haar der Abstieg.