Wenn am Donnerstag nächster Woche in Ottobrunn eine Sirene heult, besteht kein Grund zur Beunruhigung: In ganz Bayern werden am 12. September die Warnsysteme auf ihre Funktionsfähigkeit getestet, deshalb ertönen um 11 Uhr die Sirenen für eine Minute. Da es im Landkreis ansonsten kaum Sirenen gibt, wird hier zusätzlich das digitale Warnsystem Katwarn einem Praxistest unterzogen, das seit 2016 aktiv ist. Nach Angaben des Landratsamtes wurde seither 40 364 Mal die zugehörige App heruntergeladen, 464 Nutzer haben den Warndienst per SMS abonniert. Sie alle erhalten am 12. September um 11 Uhr eine Warnung auf ihr Smartphone oder Handy. Die App kann kostenlos heruntergeladen werden, der SMS-Dienst per Nachricht an die Nummer 0163/755 88 42 mit dem Text "KATWARN", der Postleitzahl und optional der E-Mail-Adresse abonniert werden.