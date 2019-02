5. Februar 2019, 22:13 Uhr Kirchheim Zusätzliche Ein-Euro-Tickets

Erfolgsbilanz nach einem Monat: Die Nachfrage nach dem Kirchheimer Ein-Euro-Ticket ist so groß, dass die Gemeinde jetzt statt vier acht übertragbare MVV-Zeitkarten zum Ausleihen anbietet. Insgesamt 104 Mal wurden die Tickets laut Gemeinde im Januar genutzt. An Spendengeld für den Bund für Naturschutz und den Landesbund für Vogelschutz in Bayern kamen so fast 150 Euro zusammen. "Mobilität für alle - unser neues Ein-Euro-Ticket ermöglicht auch dem kleinen Geldbeutel die Teilhabe an Angeboten um uns herum", sagt Bürgermeister Maximilian Böltl (CSU). Kirchheimer Bürger sowie Mitarbeiter der Verwaltung und das Personal der Kindertagesstätten und des Seniorenzentrums können mit einem geliehenen Ticket einen Tag lang das Gesamtnetz des MVV nutzen. Im Gegenzug sollte eine Spende von einem Euro entrichtet werden, am Wochenende werden drei Euro erbeten. Nähere Informationen stehen auf der Gemeindewebsite unter www.kirchheim-heimstetten.de.