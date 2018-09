2. September 2018, 22:18 Uhr Kirchheim Zeuge sieht Unfall, den es gar nicht gibt

Ein rätselhafter Zeugenhinweis beschäftigt die Polizei: Ein 24-jähriger Autofahrer aus dem östlichen Landkreis hatte offenbar zu tief ins Glas geschaut, bevor er sich Samstagnacht ans Steuer seines Wagens setzte. Jedenfalls verständigte ein Verkehrsteilnehmer gegen 23.15 Uhr die Polizei, weil er beobachtet haben wollte, wie der Mann in der Münchner Straße in Kirchheim zuerst gegen eine Leitplanke und dann gegen einen Baum fuhr. Anschließend parkte er das Auto in einer Seitenstraße. Die von dem Zeugen alarmierte Polizei spürte sowohl Auto wie Fahrer auf, Hinweise auf eine Kollision fanden die Beamten aber nicht. Weder Auto noch Leitplanke oder Baum wiesen Schäden auf. Weil der Fahrer aber knapp ein Promille Alkohol im Blut hatte, erwarten ihn dennoch ein Bußgeld und ein Fahrverbot.