6. August 2019, 22:09 Uhr Kirchheim Yoga im Familienzentrum

Das Familienzentrum Kirchheim bietet Kundalini Yoga auch während der Sommerferien an. Die nächsten Kurse finden am Montag, 12. August, statt, sowie am Montag, 19. und Montag, 26. August, jeweils in der Zeit von 18 bis 19.30 Uhr. Es ist möglich, sich jeweils nur für einen Abend anzumelden. Anmelden und informieren kann man sich bei der Kursleiterin Sigrid Ajar Kaur Urban unter der Telefonnummer 08121/438 68 60 oder per E-Mail an sigrid.urban@s-urban.de. Die Kursabende finden im Familienzentrum, Am Gangsteig 17, statt.