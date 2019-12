Klein, aber fein lockt der Kirchheimer Christkindlmarkt am Maibaum an diesem Wochenende mit Adventsklängen, Leckereien und Handwerk. Insgesamt 17 Vereine und Institutionen öffnen am 7. und 8. Dezember ihre Buden und verwandeln den Pfarrer-Casper-Mayr-Platz in eine Weihnachtslandschaft. Eröffnet wird der Markt am Samstag, 15 Uhr, mit "Kiddy Music". Ein Höhepunkt des Programms ist für die jüngeren Besucher sicherlich der Besuch vom Nikolaus, der am Sonntag um 15.30 Uhr vorbeischaut.