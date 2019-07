1. Juli 2019, 21:39 Uhr Kirchheim Umfrage zum Wirtschaftsstandort

Gewerbeflächen, Verkehrsanbindung, Fachkräfte - diese und viele weitere Faktoren müssen stimmen, damit sich Unternehmen an einem Standort wohlfühlen. Um herauszufinden, wo die heimischen Betriebe Stärken und Schwächen sehen, verschickt die IHK seit diesem Montag einen zweiseitigen Fragebogen an rund 3000 stichprobenartig ausgewählte Firmen im Landkreis München. "Auch wenn Oberbayern zu den weltweit erfolgreichsten Wirtschaftsregionen gehört, müssen die Standortfaktoren im Interesse der Unternehmen regelmäßig geprüft und wenn nötig nachjustiert werden", sagt Christoph Leicher, Vorsitzender des IHK-Regional-ausschusses. Leicher bittet die Unternehmen daher um rege Beteiligung. Die Ergebnisse der IHK-Standortumfrage sollen im Oktober veröffentlicht werden. "Die IHK will die Bedürfnisse der Betriebe lösungsorientiert in die Landkreispolitik einbringen", sagt der Kirchheimer Unternehmer. Als Beispiele nennt der Vorsitzende konkrete Rückmeldungen der Unternehmen zum Bedarf an Gewerbeflächen oder Wohnraum für Mitarbeiter sowie zur Verkehrsinfrastruktur.

Bei der letzten Befragung im Jahr 2017 erzielte der Landkreis München die Gesamtnote 1,8. Spitzenreiter in Oberbayern wurde die Landeshauptstadt München mit der Note 1,7. Für die dritte Studie dieser Art werden in ganz Oberbayern etwa 50000 Unternehmen befragt. Unternehmen, die teilnehmen möchten, können über die IHK Fragebogen erhalten.