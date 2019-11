Ohne Bürgermeister Maximilian Böltl zieht die Kirchheimer CSU in die Gemeinderatswahl am 15. März. Böltl begründet dies auf Nachfrage der SZ damit, dass er "dieses Mal" als "überparteilicher" Kandidat ins Rennen gehen - und somit "nicht auf eine der mich unterstützenden Listen kann". Vor zwei Wochen hatte die Kirchheimer SPD angekündigt, keinen eigenen Bewerber für das Rathaus aufstellen zu wollen und Böltl bei seiner erneuten Kandidatur zu unterstützen. Angeführt wird die CSU-Liste für die Kommunalwahl von Marianne Hausladen, ihr folgen ihre amtierenden Kollegen Thomas Heinik und Stefanie Jürgens. Fraktionssprecher Franz Hool indes tritt nicht noch einmal an, ebenso wenig wie Gemeinderat Franz Glasl. Auf dem aussichtsreichen vierten Platz positionierten die Mitglieder Florian Stift. "Ein löwinnenstarkes Team" gehe an den Start heißt es seitens der CSU, mit einer Mischung aller Generationen und Gemeindeteile, Berufsgruppen und Ehrenämter, die ein "behutsames Wachstum in kleinen, überschaubaren Schritten" wollten.

Die CSU-Liste Kirchheim: 1. Marianne Hausladen, 2. Thomas Heinik, 3. Stefanie Jürgens, 4. Florian Stift, 5. Andi Haas, 6. Johann Hausladen, 7. Beate Neubauer, 8. Johannes Eckert, 9. Petra Mayr, 10. Franz Graf, 11. Marlene Waschbichler, 12. Dorothea Wallura, 13. Sonja Beinert, 14. Christian Köpplinger, 15. Martin Gärber, 16. Christian Stadler, 17. Nadine Luzzi, 18. Anna Wallé, 19. Karina Dorn, 20. Uwe Kauntz, 21. Christian Steger, 22. Beata Telingo, 23. Christa Ennulat, 24. Christian Reckzeh