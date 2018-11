21. November 2018, 22:07 Uhr Kirchheim Skiprogramm liegt aus

Das neue Jahresprogramm der Ski-und Bergsportabteilung des Kirchheimer SC ist fertig und liegt in der Geschäftsstelle an der Florianstraße, in der Gemeinde und in vielen Geschäfte in Kirchheim und Heimstetten kostenlos aus. Interessierte finden dort vielfältige Möglichkeiten zur sportlichen Betätigung im kommenden Jahr: Skisport alpin, Rennteam, Skikurse, Langlauf, Schneeschuhtouren, Skitouren, Wanderungen, Bergtouren, Fahrradtouren, Klettern, Nordic Walking, Sportabzeichen, Freizeitvolleyball, Stammtische, Skibasar. In den Weihnachtsferien finden von 27. bis 30. Dezember Ski- und Snowboardkurse für alle statt: für Kinder, Jugendliche und Erwachsene vom Anfänger bis zum Rennfahrer in den bayerischen und österreichischen Bergen.