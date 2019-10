Bücher stecken voller interessanter Geschichten. Im Rahmen der Veranstaltungsreihe Bücherei KulTour 2019 dreht sich zwischen dem 15. und 27. Oktober alles rund um Büchereien, Bücher und das Lesen. Start der Reihe ist am Dienstag, 15. Oktober, um 19 Uhr in der Gemeinde Kirchheim. In einer Deutschstunde führt Schauspieler Thomas Peters durch das Universum der Buchstaben. Anschließend können die Gäste bei einem Imbiss den Abend Ausklingen lassen. Der Eintritt ist frei.

In den folgenden Tagen wird interessierten Bürgern die Vielfalt der heimischen Bücher näher gebracht. 27 Veranstaltungen in 13 Kommunen laufen unter dem Dach dieses Programms. Neben Lesungen aus neuen Werken verschiedener Autoren steht auch eine "Poetry-Show" sowie passend zu Halloween ein Gruselabend in der Bücherei auf dem Programm.

Außerdem gibt es Informationen über Schriftsteller, so zu Beispiel über Isabel Allende. Dieter Strauss, ein langjähriger Mitarbeiter am Goethe-Institut in Chile, wird die Autorin und ihr interessantes Leben in einem Vortrag der VHS in Zusammenarbeit mit der Gemeindebücherei Haar ebenfalls am Dienstag, 15. Oktober, vorstellen. Der Vortrag beginnt um 19 Uhr, Karten zu acht Euro können über die Bücherei oder die VHS bezogen werden. Bei diesem vielseitigen Angebot sollen Jung und Alt auf ihre Kosten kommen.

Weitere Informationen zu den Veranstaltungen und ein detailliertes Programm gibt es unter https://www.landkreis-muenchen.de/fileadmin/files/Publikationen/Buecherei_KulTour_web.pdf