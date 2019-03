14. März 2019, 21:58 Uhr Kirchheim Reifen knallt gegen Auto

Weil sich das Rad eines Anhängers gelöst hat, ist der Wagen eines 32-Jährigen aus dem Landkreis schwer beschädigt worden. Nach Polizeiangaben war der Mann mit seinem Auto am Mittwoch gegen 14 Uhr auf der Feldkirchner Straße in Kirchheim unterwegs, als plötzlich ein Reifen auf seinen Wagen zu rollte. Dieser hatte sich am Anhänger eines Kleinbusses gelöst, der von einem 37-jähriger Münchner gelenkt wurde, und traf das entgegen kommende Auto, das nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Der Schaden beträgt 5000 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.