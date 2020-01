Gleich drei Autofahrer, die unter Alkohol- oder Drogeneinfluss standen, hat die Haarer Polizei aus dem Verkehr gezogen. Am Montagnachmittag wurde auf der Staatsstraße 2082 in Kirchheim ein 40-Jähriger aus dem nordöstlichen Landkreis kontrolliert, der drogentypische Ausfallerscheinungen zeigte. Der folgende Test verlief positiv. Am Dienstag kurz nach Mitternacht stoppte eine Streife in Feldkirchen einen 59-Jährigen aus dem Landkreis Ebersberg mit 0,7 Promille, um 0.40 Uhr eine 43-jährige Münchnerin mit 1,0 Promille.