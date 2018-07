29. Juli 2018, 21:55 Uhr Kirchheim One-Woman-Orchester

Die Musikerin Ela Marion, die als "The One Woman Orchestra" firmiert, wird am Freitag, 10. August, ein Open-Air-Konzert in Kirchheim geben. Am Räterzentrum in Heimstetten zeigt sie ihre Vielseitigkeit - sie spielt acht Instrumente, auf denen sie sich selbst abwechselnd begleitet und singt ihre selbst komponierten Songs in drei Sprachen. Das Konzert beginnt um 20 Uhr, der Eintritt ist frei.