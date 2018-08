28. August 2018, 21:52 Uhr Kirchheim Obstpresse nimmt Äpfel an

Die Obsternte findet heuer vier Wochen früher statt als im vergangenen Jahr - dank der vielen Sonnentage. Die Gemeinde Kirchheim hat daher ihre Streuobstaktion, die ursprünglich im Herbst in Kindergärten stattfinden sollte, vorverlegt und zwar auf Samstag, 1. September. Damit soll die biologische Vielfalt von Streuobstwiesen bekannter gemacht werden. Am Samstag können bei Familie Dirl in Heimstetten, Hauptstraße 18, die Bürger der Gemeinde ihre Äpfel von 13 bis 16 Uhr verkaufen. Sie bekommen 20 Euro je 100 Kilogramm Äpfel ausgezahlt. Gegen Apfelsaft können die Früchte jedoch nicht eingetauscht werden. Man muss auch nicht so viel schleppen: Jeder darf auch noch so geringe Mengen an Äpfeln bringen, sie werden ebenfalls angenommen.

Für die Äpfel müssen jedoch Vorgaben eingehalten werden, die Richtlinien des Netzwerks "Unser Land: Das Obst darf nicht mit chemischen Pflanzenschutzmitteln behandelt oder mit Klärschlamm gedüngt worden sein und muss von Streuobstbäumen aus dem Landkreis stammen. Und faul darf es nicht sein.