Corona-Tests sind in der Gemeinde Kirchheim an zwei neuen Teststationen möglich. Beide Anlaufstellen bieten kostenfreie und kostenpflichtige Tests an. Eine der Teststationen in der Gemeinde befindet sich am Chiemseering 67 in Heimstetten, für die unter https://page.booking-time.com/teststellekirchheim Termine vereinbart werden können. Öffnungszeiten sind dienstags, donnerstags und sonntags von 16.30 bis 18.30 Uhr. Alternative Testzeiten können bei Bedarf telefonisch abgemacht werden. Eine weitere Teststation befindet sich am Schlehenring 14 in der Nähe der Gemeindebücherei. Getestet wird dort von 8 bis 18 Uhr. Eine Terminvereinbarung ist nicht erforderlich.