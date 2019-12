Der katholische Kindergarten St. Elisabeth in Heimstetten wird neugebaut. Ursprünglich war eine Sanierung des Gebäudes an der Graf-Andechs-Straße vorgesehen. Doch das haben die Gemeinde Kirchheim und der Träger des Kindergartens, die katholische Kirchenstiftung St. Peter, verworfen. Der Sanierungsbedarf sei erheblich, heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Rathaus. Unter anderem sei die Heizung marode, zudem bestünden Mängel am Brandschutz. Bereits seit Herbst 2017 ist die Einrichtung in einem Haus am Sportpark untergebracht. Für einen Neubau haben sich Gemeinde und Kirchenstiftung auch entschieden, weil der Kindergarten erweitert werden muss. Derzeit ist er auf 75 Kinder ausgelegt. Voruntersuchungen hätten jedoch ergeben, dass der Platz langfristig nicht ausreicht. Die Kirchenstiftung koordiniert als Eigentümer des Gebäudes das Vorhaben, die Gemeinde ist nur teilweise in die Planungen eingebunden. Die Kosten werden allerdings voraussichtlich zur Hälfte geteilt.