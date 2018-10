30. Oktober 2018, 21:57 Uhr Kirchheim Mit Laster in die Leitplanke

Auf der Autobahn A 99 ist am Dienstag gegen 13 Uhr ein Lastwagenfahrer mit seinen 7,5-Tonner rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen die Leitplanken geprallt. Wie die Autobahnpolizei Hohenbrunn mitteilt, touchierte der 38- jähriger Fahrzeugführer aus Kirchheim insgesamt 16 Leitplankenfelder. Der Lastwagen kam nach mehreren Metern hinter der Leitplanke zum Stehen und wurde an der kompletten Front beschädigt. Da der Fahrer über Übelkeit klagte wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Er blieb aber unverletzt. Zur Absicherung und Reinigung der Unfallstelle wurde der rechte Fahrstreifen etwa eine Stunde lang gesperrt. Die Feuerwehr Ottobrunn sowie die Autobahnmeisterei Hohenbrunn waren im Einsatz.