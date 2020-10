In einem interaktiven Volkshochschulvortrag geht es am Mittwoch, 21. Oktober, um mentale Techniken für Sport und Alltag. Teilnehmer erfahren von 19 bis 21 Uhr in Kirchheim, Benzstraße 1 b, warum sich mentales Training aus dem Sport in jede Alltagssituation adaptieren lässt. Anmeldung ist möglich unter Telefon 089/99 01 70 oder unter www.vhsolm.de.