Wie Menschen im frühen Mittelalter lebten, welches Gemüse sie anbauten und wie ihre Häuser aussahen, können Interessierte bei einer Führung über den Bajuwarenhof in Kirchheim am Sonntag, 21. Juni, erfahren. Die Führung durch das Freilichtmuseum beginnt um 14.30 Uhr und ist kostenlos. Doch ist die Teilnehmerzahl auf zehn begrenzt, weshalb eine Anmeldung unter Telefon 089/90 77 59 70 ratsam ist. Wer nicht zum Zuge kommt, kann sich den Hof am Sonntag von 14 bis 17 Uhr ansehen.