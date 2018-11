21. November 2018, 22:07 Uhr Kirchheim Krimis und Wein

Unterhaltung, Speisen und Weine bietet der Kirchenrenovierungsverein St. Peter Heimstetten am kommenden Freitag, 23. November. Die Autoren Johanna Alba und Jan Chorin lesen an diesem Abend bei einem Weinfest im Pfarrsaal an der Maria-Glasl-Straße aus ihren Papst-Krimi-Büchern. Beginn ist um 19.30 Uhr. Der Eintritt kostet acht Euro. Einen Tisch für die Krimilesung kann man unter 089/90 43 335 reservieren.