Ein neues Rathaus, ein neues Gymnasium, Einrichtungen für die Kinderbetreuung und Wohnraum für 3000 Menschen - in Kirchheim entstehen in den nächsten Jahren viele Gebäude. Um diese ansprechend zu gestalten, will die Gemeinde auch lokale Künstler einbeziehen. Kulturreferentin Katharina Ruf ruft diese dazu auf, sich bei ihr zu melden, wenn sie Interesse haben, an einer Ausschreibung teilzunehmen oder sich ehrenamtlich einzubringen (E-Mail: katharina.ruf@kirchheim-heimstetten.de).